На днях состоялся официальный анонс перезапуска Saints Row. Фанатов серии ждут новые персонажи, новый город и полностью новая история, посвящённая созданию влиятельной банды. Многие поклонники серии уже успели высказать своё справедливое, по их мнению, «фи», но бизнес-план уже сформирован, и вот, в пресс-релизе студии Volition обнаружено упоминание так называемого Expansion Pass, в состав которого войдут три DLC для новой Saints Row. О находке рапортует издание PCGamesN.

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Никаких подробностей содержимого данных DLC нет, поэтому неясно, что будет включено в их состав: новые миссии и сюжетные линии или же попросту дополнительный косметический контент.

Релиз перезапуска Saints Row назначен на 25 февраля следующего года на всех актуальных платформах, а с первыми основными подробностями проекта можно ознакомиться вот в этом нашем редакционном материале.