Фанаты Saints Row не в восторге от анонса перезапуска франшизы — трейлер уже «утонул» в дизлайках
Вчера вечером студия Volition официально анонсировала перезапуск серии Saints Row. Игра выйдет уже 25 февраля, то есть, её разработка сейчас находится на финишной прямой, ну а в её рамках нас ждёт новый город, новые персонажи и новая история. По всей видимости, данное обстоятельство вызвало у фанатов франшизы бурю негодования: анонсирующий видеоролик новинки «утонул» в дизлайках и негативных комментариях.
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Как считают недовольные фанаты Saints Row, герои перезапуска едва ли «тянут» на роли главарей банды, которая должна держать в страхе весь мегаполис. По мнению игроков, местные «Святые» — это люди, которых настоящие «Святые» бы попросту затравили.
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Другие пользователи ехидно пишут, что теперь они поняли смысл логотипа студии Volition, на котором изображён человек без ушей — студия попросту не прислушивается к пожеланиям фанатов своего творчества. Третьи вообще считают, что Volition видит своих фанатов заядлыми «фортнайтерами», что в корне не так.
В общем, пока что восприятие перезапуска Saints Row в сообществе негативное. С другой стороны, важно понимать, что мы, скорее всего, имеем дело с крикливым меньшинством. Насколько проект достоин внимания на самом деле, узнаем в конце зимы.
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