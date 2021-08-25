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Анонсирована новая Saints Row — это полный перезапуск серии, который выйдет уже в феврале

Пока слишком ярко.
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Церемония открытия выставки gamescom началась с премьерного показа трейлера новой Saints Row. У нового проекта серии нет никаких циферок и подзаголовков в названии, мы имеем дело с полноценным перезапуском.

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Кинематографичный трейлер вышел красочный, но лично нас немного смутила отвратительная синхронизация движений губ героев со звуком. Зато разнообразие героев и пушек, которые они будут использовать, впечатляет.

Действие игры развернётся в созданном с нуля вымышленном городе Санто-Илесо на юго-западе США. Мы будем играть за приятелей, решивших основать свою преступную империю, которая даст прикурить всем конкурентам в этом, безусловно, "благородном" виде деятельности. Заявлены крупный игровой мир, богатый арсенал и обширные возможности кастомизации.

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Релиз перезапуска Saints Row запланирован на 25 февраля будущего года, среди целевых платформ есть PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и, разумеется, PC.

Также в рамках анонса нам показали реальный геймплей, но ролик длился преступные 3-4 секунды, поэтому «незачёт».

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Абсолютно с тем же успехом и стаким же умным видом я могу заявить, что опровержения некоего Эдуарда совершенно бездарны и смехотворны.
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Leshiy2371
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