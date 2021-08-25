Анонсирована новая Saints Row — это полный перезапуск серии, который выйдет уже в феврале
Церемония открытия выставки gamescom началась с премьерного показа трейлера новой Saints Row. У нового проекта серии нет никаких циферок и подзаголовков в названии, мы имеем дело с полноценным перезапуском.
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Кинематографичный трейлер вышел красочный, но лично нас немного смутила отвратительная синхронизация движений губ героев со звуком. Зато разнообразие героев и пушек, которые они будут использовать, впечатляет.
Действие игры развернётся в созданном с нуля вымышленном городе Санто-Илесо на юго-западе США. Мы будем играть за приятелей, решивших основать свою преступную империю, которая даст прикурить всем конкурентам в этом, безусловно, "благородном" виде деятельности. Заявлены крупный игровой мир, богатый арсенал и обширные возможности кастомизации.
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Релиз перезапуска Saints Row запланирован на 25 февраля будущего года, среди целевых платформ есть PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и, разумеется, PC.
Также в рамках анонса нам показали реальный геймплей, но ролик длился преступные 3-4 секунды, поэтому «незачёт».
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