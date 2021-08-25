Церемония открытия выставки gamescom началась с премьерного показа трейлера новой Saints Row. У нового проекта серии нет никаких циферок и подзаголовков в названии, мы имеем дело с полноценным перезапуском.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Кинематографичный трейлер вышел красочный, но лично нас немного смутила отвратительная синхронизация движений губ героев со звуком. Зато разнообразие героев и пушек, которые они будут использовать, впечатляет.

Действие игры развернётся в созданном с нуля вымышленном городе Санто-Илесо на юго-западе США. Мы будем играть за приятелей, решивших основать свою преступную империю, которая даст прикурить всем конкурентам в этом, безусловно, "благородном" виде деятельности. Заявлены крупный игровой мир, богатый арсенал и обширные возможности кастомизации.

реклама

Релиз перезапуска Saints Row запланирован на 25 февраля будущего года, среди целевых платформ есть PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и, разумеется, PC.

Также в рамках анонса нам показали реальный геймплей, но ролик длился преступные 3-4 секунды, поэтому «незачёт».