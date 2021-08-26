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Первые подробности новой Saints Row: война банд, «Джон Уик» как источник вдохновения и богатая кастомизация техники

Мультиплеера не будет, зато в кооперативе разрешат пройти всю игру.
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Спустя достаточно короткое время после анонса перезапуска Saints Row издатель Deep Silver открыл предзаказы на всех доступных платформах. Так, в EGS игру уже сейчас можно предзаказать за 1299 рублей. Проект будет доступен в трёх изданиях: стандартном, «золотом» и «платиновом».

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Стандартное издание содержит саму игру и набор «Идолы анаргии», издание «золотое» укомплектуют костюмами и автомобилями для главного героя, а «платиновое» издание содержит в себе все перечисленные бонусы и ремастер-версию Saints Row The Third. Последний пункт кажется особенно забавным, ведь указанный ремастер прямо сейчас можно бесплатно забрать в EGS, раздача продлится до 2 сентября.

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Также после анонса Saints Row в Сети стали появляться материалы от журналистов, побывавших на закрытых показах проекта. О самом важном из этих статей мы сейчас расскажем.

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Saints Row — это действительно полный перезапуск серии. Разработчики из Volition дали понять, что после четвёртой части у них не получится создать новый проект, который по уровню безумия смог бы «переплюнуть» Saints Row IV. Именно поэтому новая игра серии будет больше похожа на вторую часть — как по духу, так и по устройству. Основными источниками для вдохновения авторы считают кинотрилогию «Джон Уик», а также фильмы «Малыш на драйве» и «Хоббс и Шоу». Для новой Saints Row создаётся абсолютно новый движок, от Saints Row: The Third Remastered там ничего не будет.

Действие игры происходит в Санто-Илесо, вымышленном городе где-то на Юго-Западе США. Представители Volition пообещали сделать самый большой открытый мир в серии, разделив его на 9 районов. Главные герои Saints Row — четвёрка друзей, которые основали банду «Святых». Игроку дадут роль Босса — глава шайки. Это не конкретный персонаж, а полностью настраиваемый по внешности герой.

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Ключевая геймплейная активность новой Saints Row — война банд. «Святым» придётся выяснять отношения с тремя группировками: Marshall, Los Panteros и The Idols. Например, Marshall очень сильно «заморочены» на военной теме, они даже считаются покровителями производства технологичного оружия. В составе The Idols числятся любители роскошных вечеринок и почитатели идеологии анархии. А Los Panteros почитают рукопашный бой и упражнение с тяжёлыми молотами. «Святые» воют с конкурентами и устанавливают контроль над районами. В открытом мире Санто-Илесо будет и деловой квартал, и трущобы, и пригород с дорогими домами.

После установки контроля над районом банде игрока разрешается строить любую недвижимость. Причём, разработчики разрешат ставить в районе здания, не подходящие по стилю и предназначению. Скажем, превратить деловой квартал в свалку с трущобами никто не запретит.

Про остальные особенности обновлённой Saints Row мы расскажем тезисно:

  • героев других частей в новой Saints Row не будет;
  • прокачка будет — игрок сможет распределять навыки и перки своему герою, которые повлияют на геймплей;
  • банду «Святых» нужно будет регулярно расширять, набирая и обучая рекрутов;
  • парк доступной техники огромен: мотоциклы, машины, самолёты, электросамокаты и даже ховерборды. Для наземного вида транспорта готовится система кастомизации;
  • полноценного мультиплеера не будет, но в кооперативном режиме пара игроков сможет пройти всю сюжетную кампанию. Кроссплей тоже пообещали.

Saints Row должна выйти 25 февраля 2022 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и, разумеется, PC. В последнем случае мы можем говорить только об Epic Games Store, это эксклюзив магазина.

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