Вышел Tormented Souls — качественный хоррор про бесстрашную девушку и мрачный особняк, вдохновлённый Silent Hill и Resident Evil
В продажу поступила Tormented Souls — приключенческая игра, которая сделана по лекалам классического хоррора на выживание. Сами авторы указывают в источниках вдохновения серии Silent Hill, Resident Evil и Alone in the Dark.
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Авторы Tormented Souls считают свой проект «модернизированной версией» игр с фиксированной камерой. Разумеется, здесь более современная система управления и более послушная камера, но при этом все атрибуты классических игр здесь сохранены.
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Геймплей Tormented Souls содержит в себе огромное количество классических механик. Нашей героине нужно будет шарить по всем помещениям в поисках предметов, которыми можно воспользоваться. Комбинировать предметы для решения головоломок тоже нужно, а ещё собирать ресурсы и инструменты, расшифровывать подсказки из древних дневников и объединять всю полученную информацию. Всё это важно и нужно делать для открытия тайн особняка, превращённого в больницу.
Разумеется, особняк у нас тоже не совсем простой: обнаружив в тёмном углу мерцающее зеркало, героиня поймёт, что её мировоззрение подверглось испытанию. Будут там и тёмные силы, и монстры, а ещё пугающие шорохи и неуютные тени — всё по канону подобных игр.
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Кажется, фанаты жанра оценили старания разработчиков Tormented Souls. На момент написания данного материала у игры имеется аж 93% рейтинга на основании 118 отзывов. Игрокам понравился этот проект именно потому, что он максимально похож на классические игры серий Silent Hill и Resident Evil, но при этом не является пустышкой, а вполне состоятельным произведением.
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