Разработчики из студии Red Barrels на церемонии открытия gamescom показали дебютный геймплей The Outlast Trials — новой части именитой серии хорроров, которая станет приквелом для всех выпущенных ранее игр.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

События The Outlast Trials происходят во времена холодной войны. Как гласит официальное описание к игре, «добрые» учёные из Murkoff Corporation заняты тестированием передовых технологий по «промывке» мозгов и контроля над разумом. В мире, полном недоверия, страха и насилия мораль главного героя будет поставлена под сомнение. Его выносливость подвергнется особому испытанию, а здравомыслие сокрушится. Всё это — «во имя науки и прибыли». Весьма ободряющее описание, надо отметить.

реклама

Разработчики из Red Barrels создают для нас экспериментальный проект, вдохновлённый Friday the 13: The Game и Dead by Daylight. То есть, The Outlast Trials — игра для кампании, в которой кто-то будет жертвой, а кому-то придётся стать охотником.

Релиз The Outlast Trials запланирован на будущий год на PC. Что там с другими платформами — пока не совсем понятно.