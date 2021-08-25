Дебютный геймплейный ролик The Outlast Trials — экспериментального хоррора про охотников и жертв
Разработчики из студии Red Barrels на церемонии открытия gamescom показали дебютный геймплей The Outlast Trials — новой части именитой серии хорроров, которая станет приквелом для всех выпущенных ранее игр.
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События The Outlast Trials происходят во времена холодной войны. Как гласит официальное описание к игре, «добрые» учёные из Murkoff Corporation заняты тестированием передовых технологий по «промывке» мозгов и контроля над разумом. В мире, полном недоверия, страха и насилия мораль главного героя будет поставлена под сомнение. Его выносливость подвергнется особому испытанию, а здравомыслие сокрушится. Всё это — «во имя науки и прибыли». Весьма ободряющее описание, надо отметить.
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Разработчики из Red Barrels создают для нас экспериментальный проект, вдохновлённый Friday the 13: The Game и Dead by Daylight. То есть, The Outlast Trials — игра для кампании, в которой кто-то будет жертвой, а кому-то придётся стать охотником.
Релиз The Outlast Trials запланирован на будущий год на PC. Что там с другими платформами — пока не совсем понятно.
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