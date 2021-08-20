Call of Duty Vanguard по предзаказу в России опять оказалась гораздо дороже предыдущей части серии
Вчера вечером Activision и Sledgehammer Games представили Call of Duty Vanguard, посвящённую историям четырёх главных героев времён Второй мировой войны. Сами истории, равно как и общая сюжетная линия Vanguard, вымышленные, но в их основу легли реальные рассказы ветеранов, а прообразами героев игры стали реальные герои войны разных государств. Новинка затронет четыре театра военных действий Второй мировой и в целом делает упор на реалистичность и так называемую иммерсивность.
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Но в данной заметке речь пойдёт не об этом, а о куда более насущной проблеме — ценовой. Сразу же после анонса Call of Duty Vanguard на новинку стартовал приём предварительных заказов, и выяснилось, что Activision оценивает свой проект в российском регионе в 3 499 рублей. Хотя, глядя на современные AAA-проекты, может возникнуть справедливое ощущение, что такие безумные ценники — это уже новая реальность, однако в случае с Call of Duty это первый раз, когда ценник на игру данной серии перевалил за психологически важную отметку в 3 000 рублей.
Для сравнения, прошлогодняя Call of Duty Black Ops Cold War предлагалась (и до сих пор предлагается) по цене в 2 799 рублей, а вышедшая в 2019-м году переосмысленная Call of Duty Modern Warfare — за 1 999 рублей. Таким образом, за два года ценник на новую Call of Duty в России скакнул на баснословные 75 %.
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Оправдает ли Call of Duty Vanguard свою цену хотя бы на 30 %, узнаем уже 5 ноября на всех актуальных платформах.
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