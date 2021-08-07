СМИ: новую игру по «Южному парку» делает собственная студия авторов мультсериала
На днях стало известно, что мультсериал «Южный парк» не только продлён до тридцатого сезона, но и то, что по его мотивам создадут новую видеоигру. К сожалению, подробностей проекта пока нет, однако изданию Bloomberg, а точнее, его небезызвестному журналисты Джейсону Шрайеру удалось выяснить, что в отличие от прошлых South Park The Stick of Truth и South Park The Fractured but Whole новинка создаётся без участия Ubisoft — полностью силами собственной студии авторов мультсериала Мэтта Стоуна и Трея Паркера.
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Во что это всё выльется, не вполне понятно. Хотя вышеуказанные видеоигры по «Южному парку» в плане игрового процесса достаточно примитивны и, скорее, воспринимаются как некое интерактивное продолжение мультсериала, в компетенцию студии Стоуна и Паркера пока верить сложно.
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