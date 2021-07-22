В российском PS Store почти вдвое подешевели The Last of Us Part II и Days Gone
Последнее время новости об изменении цен в российских сегментах тех или иных сервисов цифровой дистрибуции в подавляющем большинстве случаев касаются их (цен) повышения. Тем ценнее те редкие материалы, в которых рассказывается о снижении цен, причём не на жалкие проценты, а почти вдвое.
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Именно это произошло в российском PlayStation Store в отношении двух популярных игр — The Last of Us Part II и Days Gone. Если продолжение приключений Элли и «мотоциклетный» выживач раньше обходились в PS Store в 4 999 рублей каждая, то теперь их цены скорректированы и составляют 2 849 рублей каждая. Да, это всё равно дорого, учитывая специфику региональных цен, к которым привыкли отечественные геймеры, но факт остаётся фактом: обе игры стали дешевле почти в два раза.
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