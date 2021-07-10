В российском сегменте Steam подскочили цены на Dishonored 2 и Dishonored: Death of the Outsider
Портал Steam Database (SteamDB) зафиксировал сегодня скачок цен на проекты Dishonored 2 и самостоятельное дополнение Dishonored: Death of the Outsider. Если до этого на протяжении четырёх лет (не считая распродаж) базовая цена на данные проекты составляла 1 149 рублей и 859 рублей соответственно, то теперь обе данные игры подорожали и, что особенно странно, стали стоить одинаково в рублёвом выражении — 1 299 рублей каждая. Таким образом, рост цен на Dishonored 2 и Dishonored: Death of the Outsider составил 150 и 440 рублей соответственно.
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С чем связано повышение цен, официально не сообщается, но рискнём предположить, что виной тому, как выразились бы экономисты, волатильность национальной валюты. Последнее время такие новости, увы, не редкость. Хотя некоторые издания пишут, что в долларах цены на данные игры наоборот снизились, SteamDB эту информацию (пока?) не подтверждает.
Напомним, что Dishonored 2 и Dishonored Death of the Outsider вышли осенью 2016-го и осенью 2017-го соответственно и получили очень высокие пользовательские оценки.
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