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Microsoft Store для Windows 11 популярен у разработчиков программ благодаря внедрённому диспетчеру пакетов

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В момент анонса операционной системы Windows 11 компания Microsoft представила обновлённую версию магазина приложений. Мы писали об этом подробно в специальной заметке, отмечая новый дизайн, повышенную скорость работы и многое другое. Самое важное изменение обновлённого Microsoft Store — реализованная поддержка диспетчера пакетов Windows. Этот инструмент обеспечивает полную автоматизацию установки, получения обновлений и настройки программ.

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Внедрение диспетчера пакетов побудило разработчиков программного обеспечения заново открыть для себя Microsoft Store. Уже с момента выпуска предварительной версии Windows 11 в новом магазине появилось множество популярных программ: Adobe Acrobat Reader, WinZip, OBS Studio, Zoom и другие.

Остаётся надеяться, что Microsoft Store сможет стать для огромной экосистемы Windows таким же универсальным магазином, каким всегда был App Store. Конечно, сравнивать два маркетплейса нельзя по разным причинам, но универсальность Microsoft Store была бы редмондцам только на руку.

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Как мы знаем, сама Microsoft сейчас предпринимает определённые шаги в популяризации внутреннего магазина Windows 11. Разработчикам программ обещано сохранение до 100% дохода, также редмондцы публично заявляют о важности интеграции со Steam и Epic Games Store.

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