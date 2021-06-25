С момента официального анонса Windows 11 прошли сутки, но у нас уже есть новые подробности о системе, которыми поделился глава подразделения Windows and Devices Панос Панай в рамках интервью для издания The Verge.

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Так вот, названный топ-менеджер заявил, что Microsoft хочет, чтобы в обновлённом магазине приложений Windows появились другие магазины. В качестве последних он видит, в частности, Steam и Epic Games Store.

По мнению Паная, Windows уже во многих отношениях поддерживает эти магазины. Если у редмондцев получится разместить из через Windows Store, то они обязательно это сделают. опять же, в компании рады будут и другим компаниям, которые захотят интегрировать свои решения в магазин Windows 11.

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К сожалению, в этом интервью глава Windows and Devices не стал пояснять, на каком этапе идёт работа по интеграции Steam и EGS. Также непонятно, велась ли она вообще.