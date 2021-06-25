Новый Microsoft Store будет оставлять разработчикам игр 88 % выручки
В рамках вчерашней презентации операционной системы Windows 11 представители компании Microsoft сделали весьма громкое заявление, связанное с поддержкой разработчиков. На мероприятии, напомним, был отдельно представлен магазин приложений Microsoft Store. Редмондцы изначально заявляли, что у девелоперов будет возможность размещать в магазине свои продукты и получать до 100% доходов от внутренних транзакций. Как оказалось, данное предложение не актуально по отношению к играм.
реклама
Издание The Verge взяло отдельное интервью у представителей Microsoft, где указанное выше обстоятельство и было выяснено. Редмондцы дали понять, что издатели игр вынуждены будут «отстёгивать» им 12% от доходов — напомним, такой же процент установлен в магазине Epic Games Store. При этом, у разработчиков остаётся возможность встраивать в приложения собственные системы оплаты.
Почему было сделано такое ограничение — догадаться не так уж и сложно. Продажи в Microsoft Store делают игры, а нужную программу пользователь либо купит (оформит подписку) напрямую на сайте поставщика, либо скачает бесплатно. Напомним, чуть ранее мы писали о том, что Microsoft хочет встроить в обновлённый магазин приложений Windows другие популярные цифровые площадки. В качестве последних упоминались Steam и Epic Games Store.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила