Первая Windows 11 Insider Preview уже доступна для скачивания
Компания Microsoft выпустила Windows 11 Insider Preview — тестовую сборку новой операционной системы, которую могут скачать участники программы тестирования. Копия ОС для всех причастных доступна через «Центр обновления Windows» на канале разработчика с 20:00 сегодняшнего дня (28 июня).
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Номер текущей сборки имеет следующий порядковый индекс — 22000.51. Напомним также, что «утекшая» ранее версия системы распространялась под номером 21996.1. Журналисты отмечают, что первая версия Windows 11 Insider Preview содержит в себе большинство нововведений, задекларированных ещё в момент анонса, но не все. Так, журналисты издания The Verge заметили, что в данной тестовой Windows 11 не будет предустановленной Windows Teams и возможности устанавливать приложения на базе Android.
На официальном сайте Microsoft уже размещена специальная заметка с комментариями по поводу Windows 11 сборки 22000.51. Напомним, чуть ранее специалисты всё того же The Verge пришли к выводу, что релиз финальной версии ОС должен состояться 20 октября.
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