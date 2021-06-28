Компания Microsoft выпустила Windows 11 Insider Preview — тестовую сборку новой операционной системы, которую могут скачать участники программы тестирования. Копия ОС для всех причастных доступна через «Центр обновления Windows» на канале разработчика с 20:00 сегодняшнего дня (28 июня).

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Номер текущей сборки имеет следующий порядковый индекс — 22000.51. Напомним также, что «утекшая» ранее версия системы распространялась под номером 21996.1. Журналисты отмечают, что первая версия Windows 11 Insider Preview содержит в себе большинство нововведений, задекларированных ещё в момент анонса, но не все. Так, журналисты издания The Verge заметили, что в данной тестовой Windows 11 не будет предустановленной Windows Teams и возможности устанавливать приложения на базе Android.

На официальном сайте Microsoft уже размещена специальная заметка с комментариями по поводу Windows 11 сборки 22000.51. Напомним, чуть ранее специалисты всё того же The Verge пришли к выводу, что релиз финальной версии ОС должен состояться 20 октября.