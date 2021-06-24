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Microsoft официально представила Windows 11: новый дизайн, переработанный магазин приложений и многое другое

Исчерпывающий материал по новой настольной ОС.
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Компания Microsoft провела трансляцию, в рамках которой была, наконец-то, официально анонсирована Windows 11. К сожалению, сюрприза у редмондцев не получилось, но видно было, что они очень старались. Виной тому преждевременный «слив» ранней сборки системы, скриншоты и видео с которой разлетелись по Сети ещё неделю назад — мы писали об этом. Внешне презентованная версия Windows 11, всё же, отличается от слитой, пусть и в мелочах: «ушки» прямой предшественницы стали менее заметны. Но обо всём по порядку.

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Основные особенности новой операционной системы от Microsoft: новый интерфейс с отказом от живых плиток, размещённый в центре панели задач «Пуск», полностью переработанный магазин приложений, изменённый механизм обновлений и поддержка DirectStorage API. Последний, например, ускоряет загрузку данных из игр, перенаправляя контент в видеокарту, минуя центральный процессор. На презентации рассказали и кое-о-чём другом.

Итак, новый дизайн Windows 11 и обновлённый пользовательский интерфейс придаёт системе максимальный эффект новизны: всё выглядит современно, чисто и свежо. Появилась персонализированная страница с виджетами.

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Меню нового «Пуска» использует возможности облака и Office 365, открывая для пользователя доступ к недавним файлам вне зависимости от того, на каком устройстве или платформе они использовались раньше. В том числе на устройствах под управлением Android и iOS.

Новые функции интерфейса системы: Snap Layouts, Snap Group и Desktops. С последней мы уже знакомы, но разработчики решили её обновить, добавив возможность создавать отдельные пространства с возможностью их детальной настройки. У пользователя PC будет возможность создавать рабочие столы для учёбы, игр, работы и так далее. Snap Group позволяет объединять несколько запущенных приложений в одну группу для того, чтобы потом быстро получить к ним доступ. Причём, система запомнит даже расположение и размеры окон на экране.

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Работу Snap Layouts мы видели ещё на этапе «слива» предварительной сборки Windows 11. Эта «фича» позволяет быстро перемещать любое окно в нужную область на экране. Обновления для новой системы станут на 40% меньше по сравнению с Windows 10, всё будет происходить исключительно в фоновом режиме. Разработчики дополнительно рапортуют об улучшенной работе с фоновыми задачами ОС, благодаря чему она станет более отзывчивой и быстрой.

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Ещё одно важное нововведение свежей ОС — интеграция чата из Microsoft Teams в панель задач. Встроенная версия программы будет обладать полным функционалом, пользователь сможет обмениваться текстовыми сообщениями, совершать голосовые звонки и по видеосвязи с кем угодно и где угодно, какой бы платформой или устройством не пользовался его собеседник.

Если человек, с которым нужно связаться, не установил приложение Teams, то ему всегда можно отправить обычное SMS. Также для Windows 11 редмондцы подготовили улучшенную интеграцию с функциями продуктивности Teams. Например, появится возможность запускать презентацию или отключать звук прямо с панели задач.

В рамках официального показа Windows 11 представители Microsoft особенно напирали на тот факт, что данная ОС просто создана для игр — очевидный факт, вне всяких сомнений. Именно поэтому для редмондцев крайне важно было заявить о нескольких новых функциях, специально разработанных для повышения комфорта геймеров. В новой системе появится поддержка DirectStorage API — механизма ускорения загрузки данных из игр напрямую в видеокарту. В приложении Xbox для Windows 11 будет интегрирован сервис подписки Game Pass и «облачный» сервис xCloud.

Наконец, новая ОС получит поддержку функции Auto-HDR, которая станет автоматически переводить картинку из игр в режим HDR, что уже реализовано на консолях Xbox. Разумеется, для лицезрения всех красот понадобится соответствующее оборудование.

Магазин приложений в Windows 11 (он же Microsoft Store) полностью переработан, редизайн этой площадки напрашивался очень давно. Представители Microsoft утверждают, что новый магазин стал более привлекательным и простым в использовании, его работа существенно ускорена.

В Microsoft Store появится больше категорий контента, включая приложения, игры, сериалы и фильмы. Для магазина уже заявлена интеграция с популярными стриминговыми и подписочными сервисами, на старте точно будут доступны Disney+, Adobe Creative Cloud, Zoom и Canva.

При разговоре о новой версии Microsoft Store редмондцы объявили, что приложения Android можно будет официально, без сторонних утилит запустить в Windows. Уже в этом году пользователи смогут находить приложения Android в Microsoft Store и загружать их через Amazon Appstore. То есть, появится официальная возможность записывать и публиковать видео из какого-нибудь TikTok прямо на PC. Представители Microsoft обещают рассказать об этом в ближайшие месяцы поподробнее.

В отношении Microsoft Store также было объявлено о прогрессивных изменениях в политике распределения доходов: теперь разработчики смогут самостоятельно продавать свои приложения в Microsoft Store и получать 100% дохода — Microsoft не станет забирать себе ничего. Есть и другой вариант, в рамках которого авторы приложений смогут пользоваться услугами Microsoft с выгодной схемой распределения дохода: 85/15.

Windows 11 будет доступна через бесплатное обновление для компьютеров с предустановленной Windows 10 и на новых PC уже этой осенью. Пользователи смогут проверить, доступно ли бесплатное обновление с Windows 10 до Windows 11 конкретно для его машины на сайте Windows.com. Для этого потребуется загрузить специальное приложение PC Health Check, программу бесплатного обновления с Windows 10 растянут до 2022 года.

На следующей неделе ранняя версия Windows 11 будет доступна в программе Windows Insider.

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