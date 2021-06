Из опыта прошлых лет, анонс новой Call of Duty должен состояться в самое ближайшее время. В базе данных сервиса Battle.net уже «засветилась» новая часть именитой серии, которая там фигурирует с подзаголовком Slipstream. Скорее всего, речь идёт о внутреннем названии для разработчиков. Анонс новой Call of Duty обязательно должен случиться до конца лета в рамках мероприятия по Call of Duty: Warzone.

Напомним, аналогичная ситуация с утекшим рабочим названием новой CoD случилась год назад, когда Black Ops Cold War фигурировала под названием The Red Door. Что касается проекта серии, запланированного на этот год, то с его реальным названием всё, вроде, ясно: WWII: Vanguard. Действие игры развернётся во времена Второй мировой.

В новой игре обязательно будет одиночный режим, мультиплеер и режим с зомби. По последней информации грядущая Call of Duty создаётся на движке Modern Warfare и Warzone. В королевской битве одновременно со стартом WWII: Vanguard появится новая большая карта в сеттинге Второй мировой. Есть все основания предполагать, что по размерам она будет превосходить Верданск.

Релиз Call of Duty WWII: Vanguard точно случится на консолях обоих поколений и PC. Созданием проекта занимается Sledgehammer Games — внутренняя студия Activision, которая ранее выпустила WWII и Advanced Warfare.