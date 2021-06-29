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Облачный игровой сервис xCloud стал доступен через браузер на iOS и PC

В случае с последними ОС не имеет значения.
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Компания Microsoft объявила о том, что облачный сервис xCloud отныне доступен на iOS-устройствах и на стационарных компьютерах. Причём, в случае с последними абсолютно не важно, какая операционная система там установлена, ведь всё взаимодействие с облачным сервисом реализовано через браузер (для iOS это тоже актуально). Редмондцы тестировали данный вариант использования xCloud ещё с апреля текущего года.

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На стационарных компьютерах xCloud доступен через браузеры Chrome и Edge, в случае с macOS применим ещё и Safari. На данный момент в библиотеке сервиса доступно более 100 игр, по случаю выхода на новые платформы Microsoft опубликовала специальный напоминающий трейлер.

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По поводу xCloud редмондцы сделали ещё одно важное заявление. Теперь сервис работает и через приложение на консолях Xbox Series X, где обеспечивается передача потока в 1080p при 60 fps. Microsoft перевела облачный сервис на серверы, сделанные на базе Xbox Series X.

Наконец, xCloud расширил свою географию: с 26 июня он доступен всем подписчикам Xbox Game Pass Ultimate в 22 странах. К сожалению, Россия пока в список этих стран не входит. По случаю запуска веб-версии сервиса Microsoft отметила шильдиком «Designed for Xbox» популярный контроллер Blackbone One, который можно прикупить за 100$. Все те игроки, кто прикупит себе этот гаджет, гарантированно получат на три месяца доступ к библиотеке Xbox Game Pass Ultimate. Любителям «полумобильного» гейминга стоит обратить внимание на этот контроллер, ведь совсем недавно его производитель обновил программное обеспечение, реализовав для Blackbone One глубокую интеграцию с сервисами Xbox.

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