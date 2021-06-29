В начале этого года на сайте австралийского рейтингового агентства появился проект от id Software под кодовым названием Project 2021A. Спустя пару месяцев оказалось, что под загадочным названием скрывалась VR-версия DOOM 3. Несколько часов назад же по тому же адресу внимательные пользователи обнаружили уже игру под кодовым названием Project 2021B.

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Информации о проекте, естественно, нет практически никакой. Известно лишь то, что нас ждёт умеренное количество жестокости, а также поддержка сетевого взаимодействия между игроками.

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Скорее всего, официальный анонс состоится в ближайшие недели.