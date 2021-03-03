Версия DOOM 3 для PlayStation VR поступит в продажу в конце марта
В январе в Сети появлялась информация о том, что id Software трудится над некой жестокой VR-игрой. На тот момент сведений о проекте не было от слова «совсем», поэтому игрокам оставалось лишь гадать, что же их ждёт — анонс нового проекта или же VR-переиздания старого. Несколько минут назад стало известно, что правильным был второй вариант: встречаем, DOOM 3 VR Edition.
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Таким образом, культовый шутер 2004 года обретёт новое лицо. Более того, фанаты франшизы наверняка помнят, как много неожиданно страшных моментов было в оригинале, поэтому VR-издание вдогонку отлично пощекочет игрокам нервы. Помимо основной игры в состав VR-издания DOOM 3 также включены дополнения The Lost Mission и Resurrection of Evil.
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Релиз запланирован на 29 марта, а в списке платформ пока значится только PlayStation VR: проект можно будет запустить на PlayStation 4 или же PlayStation 5 через режим обратной совместимости.
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