id Software работает над неанонсированной жестокой VR-игрой
Рейтинговые агентства тех или иных государств то и дело становятся источниками утечек информации о работе именитых коллективов разработчиков. Так, внимательные посетители сайта австралийского ведомства заметили, что некому проекту под кодовым названием Project 2021A за авторством id Software был присвоен возрастной рейтинг.
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Деталей практически нет. Всё, что удалось выяснить, это то, что данный проект создаётся для VR-устройств, уже получил в Австралии возрастной рейтинг R 18+, а причиной для этого послужила высокая степень жестокости происходящего на экране. Издателем выступит Bethesda Softworks.
Отметим, что если утечка верна, то данный проект станет вторым в истории id Software из созданных именно для VR-платформ. Первым стал вышедший в конце 2017 года боевик DOOM VFR.
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