Новые игры, движки и поддержка Proton для Linux: NVIDIA рассказала о грядущих обновлениях DLSS
Технология «умного» сглаживания NVIDIA DLSS продолжает потихоньку покорять игровую промышленность, позволяя делать практически невозможное: улучшать качество картинки, не теряя, а то и вовсе получая прирост в производительности. Сегодня компания NVIDIA рассказала, какие игры, движки и тесно связанные с играми технологии будут обновлены для поддержки DLSS.
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Для начала NVIDIA напомнила, что сейчас технология DLSS уже активно применяется более чем в 55 проектах, включая Control, Call of Duty Warzone, Cyberpunk 2077, Metro Exodus Enhanced Edition и даже в Minecraft (Windows 10). В ближайшие дни и недели этот список пополнится следующими проектами:
- LEGO Builder’s Journey (22 июня);
- DOOM Eternal (29 июня);
- Rust (1 июля);
- The Ascent (29 июля).
Кроме того, «скоро» DLSS внедрят в Red Dead Redemption 2, Icarus и Dying 1983. Прирост производительности существенный — вот, например, насколько повышается частота кадров при активации DLSS в режиме производительности на примере Necromunda Hired Gun в разрешении 4K на максимальных настройках качества.
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Что касается игровых движков, то плагины DLSS уже активны в Unreal Engine 4 и Unreal Engine 5, а в состав Unity технология войдёт вместе с обновлением движка до версии 2021.2.
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Наконец, радостная весть для Linux-геймеров: уже с завтрашнего дня, 22 июня, поддержка DLSS будет включена в состав инструмента Proton, позволяющего запускать Windows-игры на Linux. Пока что поддержка будет ограничена играми на API Vulkan; поддержку DirectX планируют внедрить этой осенью.
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