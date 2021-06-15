Во фразе «Это только Начало» заключена простейшая игра слов: Microsoft одновременно даёт понять, что мы увидели не очень много — только меню «Пуск», который в англоязычной Windows, как раз, и называется Start.
А журналисты издания Windows Central и вовсе выпустили 13-минутный ролик с подробной демонстрацией Windows 11.
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Оригинальная новость:
По последним данным, анонс новой операционной системы Windows должен состояться уже на следующей неделе: мы ранее уже писали об этом со ссылкой на издание The Verge, которое получило официальное приглашение от Microsoft. Энтузиасты долго гадали, как будет выглядеть новая настольная ОС, выдвигая самые смелые концепты. А пользователи форума Baidu поступили проще — они опубликовали скриншоты, снятые прямо в интерфейсе новой системы, которая ожидаемо получила название Windows 11.
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Представители вышеупомянутого издания The Verge уже подтвердили, что картинки не врут, Windows 11 действительно выглядит именно так. Том Уоррен, редактор данного издания, уже без лишнего стеснения размещает у себя в Twitter скриншоты, видеоролики с анимацией запуска ОС и многое другое.
Самое главное изменение новой системы — новое меню «Пуск». Во-первых, сама кнопка «Пуска» и иконки на панели задач переехали на центр панели задач. Во-вторых, Само внешний вид меню тоже изменился: пропали «живые» плитки, расстояния между иконок увеличились, всё стало более «воздушным».
Оценить внешний вид Windows 10 можно на размещённых здесь картинках. Как видим, тренд на закругление уголков диалоговых окон дошёл и до ОС от Microsoft. Если вас интересует, как выглядит система в динамике, то Том Уоррен из The Verge приготовил в Twitter соответствующее видео.
В комплекте с новой системой идут новые стандартные обои. Смело кликайте по размещённым ниже картинкам и забирайте себе полноразмерные версии на рабочий стол. Ну, если вам это нужно. Забавно, что, как и в случае с macOS, у стандартных картинок Windows 11 появилось разделение на светлую и тёмную темы.
«Староверам» и почитателям классических пользовательских интерфейсов Windows волноваться раньше времени не стоит. Если верить тем же картинкам Том Уоррена в Twitter, то в новой редакции ОС доступ к реестру, диспетчеру задач и управлению компонентами компьютера останется.
Нас особо радует вид обновлённого приложения Xbox. Не удивимся, если оно заменит собой текущий магазин с играми.
Осталось дождаться официального анонса Windows 11, запланированного на 24 июня. Тогда же, скорее всего, прояснится ситуация с новыми функциями, сроками запуска, системными требованиями и программой перехода с Windows 10.
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