Вчера вечером прошла E3-презентация Xbox+Bethesda, в рамках которой нашему вниманию представили массу достойнейших проектов, включая S.T.A.L.K.E.R. 2 и Battlefield 2042. Презентация шла около полутора часов, и несмотря на то, что она единолично «вытащила» E3 2021 из пучины уныния и безысходности, многие из ожидаемых игр на неё всё же не привезли. Среди таковых новая Fable, Hellblade II Senua’s Saga, а также Avowed.

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По словам небезызвестного журналиста VentureBeat Джеффа Грабба, который частенько публикует инсайдерскую информацию о состоянии дел в игровой индустрии, отсутствие данных игр на E3-презентации Xbox вызвано тем, что их релизы — это отдалённая перспектива. Все вышеуказанные проекты, по информации Грабба, выйдут не раньше 2023 года, поэтому и смысла их показывать на минувшем мероприятии не было.

Стоит напомнить также, что 17 июня в 20:00 Microsoft проведёт расширенную презентацию Xbox Games Showcase Extended, на которой подробнее расскажет о находящихся в производстве в своих внутренних студиях проектах. Возможно, именно там с ожидаемых игр всё-таки сбросят пелену тайны.