Экшену Far Cry 6 на выставке Ubisoft Forward было уделено достаточного много внимания. Сначала нам показали сюжетный трейлер, демонстрирующий, как становится понятно, самое начало игры. Всё здесь представлено в лучших традициях фильмов и игр про диктаторов «банановых республик».

Описание к ролику соответствующее: «Антон Кастильо преподаст вам урок тирании... Вместе с сыном, 13-летним Диего, следующим кровавым заветам отца, Кастильо жесткой рукой контролирует страну и определяет ее будущее».

Собственно, демонстрация жестоких приёмов диктаторов в ролике есть, но разработчики не стали показывать нам всё как есть, ограничившись драматичным затемнением экрана.

Напомним, Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, а также в Uplay, Uplay+ и Epic Games Store. Оформить предзаказ можно здесь на официальном сайте проекта. Это не единственная новость о Far Cry 6, ждите подробностей.