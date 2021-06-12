В новом сюжетном видео Far Cry 6 диктатор Антон Кастильо преподал урок тирании
Экшену Far Cry 6 на выставке Ubisoft Forward было уделено достаточного много внимания. Сначала нам показали сюжетный трейлер, демонстрирующий, как становится понятно, самое начало игры. Всё здесь представлено в лучших традициях фильмов и игр про диктаторов «банановых республик».
реклама
Описание к ролику соответствующее: «Антон Кастильо преподаст вам урок тирании... Вместе с сыном, 13-летним Диего, следующим кровавым заветам отца, Кастильо жесткой рукой контролирует страну и определяет ее будущее».
Собственно, демонстрация жестоких приёмов диктаторов в ролике есть, но разработчики не стали показывать нам всё как есть, ограничившись драматичным затемнением экрана.
реклама
Напомним, Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, а также в Uplay, Uplay+ и Epic Games Store. Оформить предзаказ можно здесь на официальном сайте проекта. Это не единственная новость о Far Cry 6, ждите подробностей.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила