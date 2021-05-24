Несмотря на то, что PlayerUnknown’s Battlegrounds как королевская битва сейчас пребывает в состоянии стагнации, сама игровая вселенная развивается стремительнее, чем можно себе представить. Сейчас в производстве находится футуристический хоррор The Callisto Protocol во вселенной PUBG, непосредственное участие в создании которого принимает автор Dead Space Глен Скофилд, также недавно разработчики анонсировали мобильную PUBG New State и, по слухам, готовят полноценный сиквел «батл рояля». И вот, на днях стало известно ещё об одном проекте по мотивам.

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Как передаёт инсайдер PlayerIGN, южнокорейская компания Krafton, которая сейчас занимается мобильной королевской битвой PUBG New State, параллельно также трудится над проектом под кодовым названием Project COWBOY, действие которого, как нетрудно догадаться, будет разворачиваться в декорациях Дикого Запада. Речь именно о декорациях: будут салуны, пустынные пейзажи, револьверы и ружья, но сама вселенная сохранит принадлежность к PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Уточняется, что Project COWBOY создаётся по просьбам игроков и на основе уже существующего и пользующегося большой популярностью фанатского режима/мода. Когда стоит ожидать релиза, пока не сообщается, но известно, что проект создаётся для PC и консолей.