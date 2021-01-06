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По слухам, крупный сиквел PUBG находится в разработке

Хотя изначально разработчики делать его не собирались.
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Игровые новости — такая вещь, которая периодически всплывает спустя несколько месяцев после фактического появления соответствующего информационного повода. Так, инсайдер PlayerIGN сегодня внезапно раздобыл ноябрьский пресс-релиз корейской компании Krafton, в состав которой входит коллектив PUBG Corp. В пресс-релизе упоминается разработка сиквела PUBG для PC и консолей.

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Судя по описанию, проект станет, скорее, глобальным обновлением основной PUBG, которую переделают в единую платформу с кроссплеем и прогрессом для всех основных устройств — PC, консолей и «мобильников». Это вполне соотносится с произнесёнными в 2017 году словами разработчиков PUBG о том, что формального сиквела у игры не будет, поскольку проект подразумевает постоянное развитие внутри себя.

Как скоро проект собираются представить, неизвестно, но некоторые СМИ предполагают, что это случится уже в начале весны.

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