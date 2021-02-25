Компания Krafton анонсировала новый проект во вселенной PUBG, действие которого будет происходить в будущем (в 2051 году) на новой карте «Трой». Игра называется PUBG: New State, она должна выйти на iOS и Android уже в этом году.

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Примечательно, что PUBG: New State разрабатывается силами PUBG Studio — компании, которая в ответе за оригинальный проект для PC и консолей. Tencent, ранее выпустившая PUBG Mobile осталась в этот раз не у дел. Разработчики New State намереваются привнести в свой новый мобильный проект все механики и геймплейные особенности большой игры для PC и консолей.

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PUBG: New State расширит знаковую вселенную с поправкой на то, что действие происходит в 2051 году. В этой королевской битве игрокам разрешат пользоваться транспортом, боевыми гаджетами и уникальным вооружением будущего. Над механикой кастомизации авторы тоже поработают, добавив, например, возможность изменять внешний вид оружия прямо во время боя.

Заинтересованные могут прямо сейчас оформить предварительную регистрацию в магазине Google Play.