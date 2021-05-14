Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Глава по маркетингу Google Stadia заверил, что сервис продолжает развиваться

Интересно, его тоже потом уволят без предупреждений?
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
RTX 3060 недорого при покупке в составе компа
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке

Последние новости, связанные с Google Stadia, не получается называть оптимистичными: то студии они закрывают, то людей ключевых теряют, то огорчают малым количеством запланированных проектов. У обывателя по объективным причинам сложилось стойкое ощущение, что Stadia — провальный проект, который Google в скором времени закроет. Тем более, что она так уже делала очень много раз. Эти доводы решил прокомментировать Нейт Эйхерн (Nate Ahearn), глава маркетингового отдела, который держит связь с игровыми студиями. По словам Эйхерна, у сервиса дела обстоят не так плохо, перспектива роста сохраняется.

реклама

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
14Tb Seagate - 82000р
16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Глава маркетингового отдела в своей большой оправдательной речи очень много говорил о важности существования партнёрской программы Stadia Makers. Его отдел ведёт переговоры и даже заключает партнёрские соглашения с крупными студиями уровня Ubisoft и Capcom. В рамках означенной партнёрской программы разработчикам игр для Stadia оказывается всесторонняя поддержка как в разработке, так и в маркетинге. Stadia Makers пользуется популярностью среди небольших студий, которые делают свои проекты на базе движка Unity. В данный момент около 20 соответствующих игр находится в производстве.

Суть всей речи Нейта Эйхерна сводится к одному: у Stadia пока нет большой библиотеки игр и такой же лояльной аудитории, но специалисты сервиса прикладывают к этому все усилия.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google stadia
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Глава по маркетингу Google Stadia заверил, что сервис продолжает развиваться
+
Минэкономики раскритиковало проект по переводу критически важных IT-сетей на отечественные разработки
11
Авторы Returnal пока не определились, в каком виде будет существовать система сохранений в их игре
2
В Steam проходят сразу несколько распродаж: серия Total War, Terraria, GTFO и другие проекты с большими скидками
+
Динамичный и кровавый трейлер игрового процесса Shadow Warrior 3
3
Набор с героями культовых боевиков 80-х появится в Call of Duty Warzone и Black Ops Cold War уже через неделю
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 75
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
12
Dark Souls 3 и его аналоги
15
Как избежать обмана при покупке б/у ноутбука с рук
45
Тесты iOS 12.5.3 (16H41) на iPhone 5s (A1530)
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
7
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
5
15 самых дорогих решений для плоттинга и фарминга Чиа, которые продаются на Avito прямо сейчас
7
Распродажа выходного дня: Windows 10 Pro за $14.63 и MS Office 2019 Pro Plus за $29.14

Сейчас обсуждают

Renegade1979
16:30
Ты тупой вообще, какие нахрен заработки в Италии, ты о чем вообще, алень мокшанский?!!
Владельцев зарубежных сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в РФ
darkfen
16:28
На самом деле такое величайшее множество прекрасных нетребовательных игр на пк.
Новый процессор Ryzen 7 5700G способен заменить видеокарту GeForce GTX 1050 – Benchmark
Renegade1979
16:27
Еще бы, МТК придумали в США, там никто не разберется без ноу-хау Медиатека, а они секретные!
Минэкономики раскритиковало проект по переводу критически важных IT-сетей на отечественные разработки
AngryBeer
16:26
Ты если бы майнил сразу сливал бы деньги на бухло и всякую куету. А я коплю и буду копить очень долго. Ты так не сможешь, а у меня огромный опыт в этом.
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
AngryBeer
16:25
Хватит пиздеть.
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
Antichrist
16:24
Читаю коменты майнеров/криптоинвесторов, и думаю, что же это за сорт овощей? Безгранично тупые, не видящие дальше своего носа, и живущие своими манямирками, совершенно не осознавая реальность... Чувач...
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
AngryBeer
16:24
Я буду ждать 4-5 лет. Пускай падает биткоин мне лучше. Меньше будет копателей больше будут давать за блок.
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
FELSHER
16:24
Ну почему-же, ещё с компа всякую херню на оверах писать удобнее чем с телефона!))
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
Crash
16:23
Сало се в срачельник засунь.
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
Bare_Metal
16:23
16Гб? Чё так мало?
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем