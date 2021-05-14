Глава по маркетингу Google Stadia заверил, что сервис продолжает развиваться
Последние новости, связанные с Google Stadia, не получается называть оптимистичными: то студии они закрывают, то людей ключевых теряют, то огорчают малым количеством запланированных проектов. У обывателя по объективным причинам сложилось стойкое ощущение, что Stadia — провальный проект, который Google в скором времени закроет. Тем более, что она так уже делала очень много раз. Эти доводы решил прокомментировать Нейт Эйхерн (Nate Ahearn), глава маркетингового отдела, который держит связь с игровыми студиями. По словам Эйхерна, у сервиса дела обстоят не так плохо, перспектива роста сохраняется.
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Глава маркетингового отдела в своей большой оправдательной речи очень много говорил о важности существования партнёрской программы Stadia Makers. Его отдел ведёт переговоры и даже заключает партнёрские соглашения с крупными студиями уровня Ubisoft и Capcom. В рамках означенной партнёрской программы разработчикам игр для Stadia оказывается всесторонняя поддержка как в разработке, так и в маркетинге. Stadia Makers пользуется популярностью среди небольших студий, которые делают свои проекты на базе движка Unity. В данный момент около 20 соответствующих игр находится в производстве.
Суть всей речи Нейта Эйхерна сводится к одному: у Stadia пока нет большой библиотеки игр и такой же лояльной аудитории, но специалисты сервиса прикладывают к этому все усилия.
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