Журналист уважаемого издания Bloomberg опубликовал материал, связанный с облачным сервисом Stadia. Автор заметки отметил, что Google ставила перед собой крайне амбициозную задачу по изменению облика всей игровой индустрии, но с треском её провалила.

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Технологический гигант планировал регулярно пополнять библиотеки Stadia оригинальным контентом, объявив два года назад о найме сотен разработчиков игр и открыв студии в Лос-Анджелесе и Монреале. Всё это закончилось, не успев начаться — в начале февраля этого года Google беспощадно и хладнокровно попрощалась с внутренними командами разработки. Теперь только сторонние девелоперы будут делать контент для Stadia, если он ещё будет кому-нибудь интересен в среднесрочной перспективе.

Заметку для Bloomberg подготовил известный журналист Джейсон Шрайер — он рассказал о ключевых решениях Google, приведших к нынешнему положению вещей, о котором все теперь знают. Важно понимать, что для первоочередного развития Stadia денег никто не жалел: компания Google обеспечивала десятками миллионов долларов каждое портирование известного игрового проекта на свой облачный сервис. Доподлинно известно, что за появление Red Dead Redemption 2 на платформе понадобилось заплатить именно десятки миллионов, что равняется бюджету разработки средней игры.

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Шрайер также считает модель распространения игр, используемую в Stadia, крайне неудачной. Пользователя системы там вынуждают покупать программные продукты за полную стоимость, параллельно требуя дополнительных денег за премиальное качество транслируемой картинки. Напомним, в той же Xbox Game Pass или EA Access игрок вносит фиксированный ежемесячный платёж и получает доступ ко всей библиотеке сервиса.

В своей заметке Джейсон Шрайер ругает Фила Харрисона, руководителя облачного сервиса, за поспешность в принятии решений, влияющих на развёртывание инфраструктуры Stadia. Многие технические специалисты в Google пытались объяснить Харрисону, что реализовать со старта всё задуманное будет невозможно — поможет только поступательное развёртывание с обязательным тестированием новых функций.

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Но человек, ранее отвечавший за не менее провальные старты консолей Xbox One и PlayStation 3, был непреклонен. Он хотел, чтобы запуск Stadia в 2019 был оформлен как старт продаж консоли нового поколения, за что и поплатился провальными показателями вовлечённости. Игроки крайне неохотно пользуются игровым сервисом Google. Шрайер, сославшись на два анонимных источника, написал, что количество активных пользователей Stadia абсолютно не удовлетворяет Google — она ждала «на сотни тысяч» больше.

Предсказать будущее Stadia сложно, но Google привыкла так часто закрывать свои проекты, что это давно стало поводом для шуток. Например, вот на этом сайте содержится полный список «убитых» техногигантом продуктов, коих набралось аж 225 за всё время. Станет ли Stadia 226-й в списке — узнаем, видимо, совсем скоро.