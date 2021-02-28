Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Провал Stadia: десятки миллионов за портирование хитовых игр, чрезвычайно маленькая аудитория и некомпетентность руководства

Издание Bloomberg провело анализ.
+
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 MSI Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

Журналист уважаемого издания Bloomberg опубликовал материал, связанный с облачным сервисом Stadia. Автор заметки отметил, что Google ставила перед собой крайне амбициозную задачу по изменению облика всей игровой индустрии, но с треском её провалила.

реклама

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Технологический гигант планировал регулярно пополнять библиотеки Stadia оригинальным контентом, объявив два года назад о найме сотен разработчиков игр и открыв студии в Лос-Анджелесе и Монреале. Всё это закончилось, не успев начаться — в начале февраля этого года Google беспощадно и хладнокровно попрощалась с внутренними командами разработки. Теперь только сторонние девелоперы будут делать контент для Stadia, если он ещё будет кому-нибудь интересен в среднесрочной перспективе.

Заметку для Bloomberg подготовил известный журналист Джейсон Шрайер — он рассказал о ключевых решениях Google, приведших к нынешнему положению вещей, о котором все теперь знают. Важно понимать, что для первоочередного развития Stadia денег никто не жалел: компания Google обеспечивала десятками миллионов долларов каждое портирование известного игрового проекта на свой облачный сервис. Доподлинно известно, что за появление Red Dead Redemption 2 на платформе понадобилось заплатить именно десятки миллионов, что равняется бюджету разработки средней игры.

реклама

Шрайер также считает модель распространения игр, используемую в Stadia, крайне неудачной. Пользователя системы там вынуждают покупать программные продукты за полную стоимость, параллельно требуя дополнительных денег за премиальное качество транслируемой картинки. Напомним, в той же Xbox Game Pass или EA Access игрок вносит фиксированный ежемесячный платёж и получает доступ ко всей библиотеке сервиса.

В своей заметке Джейсон Шрайер ругает Фила Харрисона, руководителя облачного сервиса, за поспешность в принятии решений, влияющих на развёртывание инфраструктуры Stadia. Многие технические специалисты в Google пытались объяснить Харрисону, что реализовать со старта всё задуманное будет невозможно — поможет только поступательное развёртывание с обязательным тестированием новых функций.

реклама

Но человек, ранее отвечавший за не менее провальные старты консолей Xbox One и PlayStation 3, был непреклонен. Он хотел, чтобы запуск Stadia в 2019 был оформлен как старт продаж консоли нового поколения, за что и поплатился провальными показателями вовлечённости. Игроки крайне неохотно пользуются игровым сервисом Google. Шрайер, сославшись на два анонимных источника, написал, что количество активных пользователей Stadia абсолютно не удовлетворяет Google — она ждала «на сотни тысяч» больше.

Предсказать будущее Stadia сложно, но Google привыкла так часто закрывать свои проекты, что это давно стало поводом для шуток. Например, вот на этом сайте содержится полный список «убитых» техногигантом продуктов, коих набралось аж 225 за всё время. Станет ли Stadia 226-й в списке — узнаем, видимо, совсем скоро.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google stadia
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Провал Stadia: десятки миллионов за портирование хитовых игр, чрезвычайно маленькая аудитория и некомпетентность руководства
+
Steam-версия Apex Legends продолжает обновлять рекорды «онлайна»
2
Геймплей экшена The Day Before, удивительно похожего на The Division
4
Riot Games представила нового агента Valorant — управляющую пространством и временем Astra
2
Короткий, но эффектный геймплейный трейлер космического шутера Boundary
4
Похоже, E3 в традиционном формате в этом году тоже отменена
2

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 40
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 137
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 3
23
Какой SSD выбрать для игр и есть ли разница между дешевыми и дорогими накопителями
76
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — GeForce RTX 3080 Founders Edition
22
Обзор и тестирование оперативной памяти для ноутбука DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 2x16 ГБ
11
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
5
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
3
5 интересных игр для онлайн-посиделок с друзьями: Dead by Daylight, Human FF, Gartic Phone и другие
2

Сейчас обсуждают

REY_B_
16:40
Дык половина тестов фуфло. Основание что у СЖО, что у кулеров, полировано китайцами. А значит завалено в округлость. Т.е. чуть с другого болтика тянуть начал и основание встало по-другому. И вот блин!...
Как снижается эффективность воздушного кулера за годы работы - выяснили на примере моделей Noctua
O5-14
16:39
как будто не отключить автообновление будет. Насчет "совершенствуется" спорно. Девайс может превратиться в тыкву, если позволить бесконтрольно обновляться.
Глава NVIDIA поведал о том, как газонокосилки будущего разорят владельцев расходами на приложения
Yolanda Tarska
16:38
Отработанный 14нм в Rocket Lake опять будет впереди, пока от 7нм плюс только в снижении себестоимости производителю, процессоры копеечные, а цены однако на них, будто сделаны по 14нм) поэтому акции и ...
Процессоры AMD EPYC Genoa получат до 96 ядер, DDR5, PCIe 5.0 и внушительный TDP — данные инсайдера
mo3ulla
16:37
те карты ( майнинговые ) образца 2017 года . были только с отпиленой обвеской для вывода видео . в остальном оьычные карты с них даже чип можно было пересадить на обычную и все прекрасно работало . се...
Выход майнерских устройств не принесёт пользы геймерам и призван увеличить прибыль NVIDIA — Wccftech
Андрей Иванов
16:37
бабка Ванга?2-3 часа, дня,недели или месяца.Но точно не лет.
Выход майнерских устройств не принесёт пользы геймерам и призван увеличить прибыль NVIDIA — Wccftech
Yolanda Tarska
16:37
И до сих пор у Амд 1-2% серверов.
Процессоры AMD EPYC Genoa получат до 96 ядер, DDR5, PCIe 5.0 и внушительный TDP — данные инсайдера
Van Helsing
16:37
у тебя плохо с историей учи.И не пиши тут глупых ответов.Skylake обогнал даже топовый интел 2020 года вопрос? ты противоречишь себе сам?. В тебе двойные стандарты и деградация присуща ботам) толку? ту...
Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
wwr222
16:35
А при чем тут политика,если сайт о железе?
Майнинг-пулы объединяются против снижающего доход апдейта EIP-1559 и готовят атаку на сеть Ethereum
Van Helsing
16:35
то что процессор интел выходил на мертвом тех процессе вас не смущало до 2021 года?))) у вас деградация и двойные стандарты присущи ботам).
Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
Van Helsing
16:33
да еще один деградировал)))))))) 10600к слит как бы давно)))) не позорься).
Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем