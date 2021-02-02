Google Stadia закроет внутренние игровые студии, чтобы сконцентрироваться на развитии самой платформы
Пока аналитики, основным рабочим местом которых являются крупные домашние предметы мягкой мебели, рассуждают о нецелесообразности «облачного» гейминга, настоящие специалисты, трудящиеся в этой сфере, констатируют высокий спрос на данную услугу. Так, Google объявила о том, что платформа Stadia «доказала свою эффективность» и будущее её светлое.
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Как следствие, компания решила полностью сконцентрироваться на поддержке и развитии самой платформы, отказавшись от эксклюзивных игр от своих внутренних студий. Как пишет руководство Stadia, производство высококлассных игр — слишком долгий и затратный процесс, стоимость которого постоянно растёт. Поэтому, принимая во внимание всё вышесказанное, компания решила отказаться от этого направления и предоставить свою платформу сторонним разработчикам. Запланированные к скорому релизу игры всё же выйдут, но дальнейшая внутренняя разработка больше финансироваться не будет.
Кочующая по игровым компаниям Джейд Реймонд, которая во время презентации Stadia была назначена руководителем её внутренних студий, покинет компанию. Куда теперь Реймонд держит путь — не сообщается. Рядовых сотрудников этого отнюдь не маленького коллектива переведут на другие должности внутри компании.
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