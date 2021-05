Время неумолимо бежит вперёд, а вместе с ним меняются и тенденции в игровой индустрии. Премиальные игры теряют свою привлекательность у широкого круга пользователей, а воцаряются на рынке F2P-проекты с системами боевых пропусков и прочей косметической монетизацией. Ubisoft также собирается идти в ногу со временем, и сегодня вслед за публикацией финансового отчёта сообщила об изменении стратегии своего дальнейшего развития.

В дальнейшем Ubisoft собирается выпускать больше условно-бесплатных ответвлений своих AAA-франшиз. С первой «ласточкой» обновлённой стратегии мы уже познакомились в начале месяца, когда Ubisoft анонсировала F2P-проект The Division Heartland, призванный привлечь во франшизу новую аудиторию.

При этом Ubisoft отмечает, что жертвовать AAA-играми не будет: их количество не уменьшится, просто условно-бесплатные ответвления станут играть куда более заметную роль в деятельности компании, чем это происходит сейчас. Процесс будет постепенным, и 2021-й год руководство компании откровенно называет переходным.

Возвращаясь к теме премиальных AAA-игр, хотелось бы отметить, что Ubisoft всё ещё рассчитывает выпустить Far Cry 6, ремейк Prince of Persia The Sands of Time и Rainbow Six Quarantine (Parasite) до конца текущего финансового года (до 31 марта 2022-го).