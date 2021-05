За время своего существования приключенческий «выживач» Subnautica получил предельно высокие пользовательские оценки, и когда разработчики из Unknown Worlds Entertainment объявили о работе над её самостоятельным дополнением-сиквелом, игроки ожидали развития заложенных в оригинале идей и появления новых механик. Что же, судя по первым рецензиям профессиональных обозревателей на Metacritic, проект полностью оправдал ожидания.

На момент публикации данной заметки рейтинг Subnautica Below Zero на Metacritic составлял 82 балла из 100 возможных с явной предрасположенностью к его повышению. Журналисты отмечают, что разработчикам удалось сделать из Subnautica Below Zero того редкого представителя своего жанра, который привлекает даже своих самых резких критиков. Отмечается, что в Below Zero сделан правильный акцент на повествовании, а основная идея проекта — исследование морских глубин — сильнее развита по сравнению с предшественницей.

Без недостатков, конечно, не обошлось, иначе бы рейтинг был повыше, чем 82/100, но преимущества их явно перекрывают. Релиз Subnautica Below Zero, напомним, состоится в эту пятницу, 14 мая.