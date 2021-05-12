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Журналисты остались довольны Subnautica Below Zero

Достойное продолжение замечательного проекта.
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За время своего существования приключенческий «выживач» Subnautica получил предельно высокие пользовательские оценки, и когда разработчики из Unknown Worlds Entertainment объявили о работе над её самостоятельным дополнением-сиквелом, игроки ожидали развития заложенных в оригинале идей и появления новых механик. Что же, судя по первым рецензиям профессиональных обозревателей на Metacritic, проект полностью оправдал ожидания.

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На момент публикации данной заметки рейтинг Subnautica Below Zero на Metacritic составлял 82 балла из 100 возможных с явной предрасположенностью к его повышению. Журналисты отмечают, что разработчикам удалось сделать из Subnautica Below Zero того редкого представителя своего жанра, который привлекает даже своих самых резких критиков. Отмечается, что в Below Zero сделан правильный акцент на повествовании, а основная идея проекта — исследование морских глубин — сильнее развита по сравнению с предшественницей.

Без недостатков, конечно, не обошлось, иначе бы рейтинг был повыше, чем 82/100, но преимущества их явно перекрывают. Релиз Subnautica Below Zero, напомним, состоится в эту пятницу, 14 мая.

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