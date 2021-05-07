Изначально локализация оригинальной Mass Effect могла похвастаться только текстовым переводом — озвучку никто не трогал. На PC игра вышла в 2008 году с текстовой локализацией, фанатов такой расклад полностью устраивал. Судите сами: подготовить полный перевод для сложного проекта от старой BioWare — задача не из лёгких.

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Но локализаторы посчитали нужным выпустить через год «Золотое издание» Mass Effect с русской озвучкой, к качеству которой у публики сразу же возникли резонные вопросы. Критике подвергались: подбор голосов, откровенная «отсебятина» и неуместный мат в репликах персонажей и многие другие аспекты. Голосовой перевод «Золотого издания» Mass Effect давно стал поводом для отдельных шуток у игрового сообщества, но это тема для отдельного обсуждения. К тому же EA посчитала нужным включить дубляж для оригинальной Mass Effect в Legendary Edition.

Electronic Arts заявила, что первая Mass Effect из сборника Legendary Edition получит полный перевод, а две другие части выйдут только с текстовым переводом, за что отдельное спасибо. Оценить старания локализаторов можно будет уже с 14 мая. Именно тогда обновлённая трилогия Mass Effect поступит в продажу на PC, Xbox и PlayStation.