Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Первая Mass Effect из грядущего сборника Legendary Edition получит ту самую озвучку «Золотого издания»

Надеемся, её можно будет отключить.
1
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Изначально локализация оригинальной Mass Effect могла похвастаться только текстовым переводом — озвучку никто не трогал. На PC игра вышла в 2008 году с текстовой локализацией, фанатов такой расклад полностью устраивал. Судите сами: подготовить полный перевод для сложного проекта от старой BioWare — задача не из лёгких.

реклама

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Но локализаторы посчитали нужным выпустить через год «Золотое издание» Mass Effect с русской озвучкой, к качеству которой у публики сразу же возникли резонные вопросы. Критике подвергались: подбор голосов, откровенная «отсебятина» и неуместный мат в репликах персонажей и многие другие аспекты. Голосовой перевод «Золотого издания» Mass Effect давно стал поводом для отдельных шуток у игрового сообщества, но это тема для отдельного обсуждения. К тому же EA посчитала нужным включить дубляж для оригинальной Mass Effect в Legendary Edition.

Electronic Arts заявила, что первая Mass Effect из сборника Legendary Edition получит полный перевод, а две другие части выйдут только с текстовым переводом, за что отдельное спасибо. Оценить старания локализаторов можно будет уже с 14 мая. Именно тогда обновлённая трилогия Mass Effect поступит в продажу на PC, Xbox и PlayStation.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts mass effect legendary edition
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Первая Mass Effect из грядущего сборника Legendary Edition получит ту самую озвучку «Золотого издания»
1
Майское обновление Rust существенно улучшило графику и добавило поддержку NVIDIA Reflex
+
Консольные версии экшена Remnant: From the Ashes получат графические обновления уже на следующей неделе
+
Вселенная The Division пополнится условно-бесплатной и мобильной играми, книгой и даже фильмом
1
Экс-художник Halo Infinite: игра получается хорошей, но шедевр ждать не стоит
5
Официально: World of Warcraft Burning Crusade Classic выйдет 2 июня
+

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 25
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 48
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 71
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
121
Токен - что это такое простыми словами
15
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
71
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
21
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
Большая распродажа ко Дню матери – скидки на Windows 10 и MS Office до 60%
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
4

Сейчас обсуждают

SeTi2019
01:39
Вы перегибаете и сильно. Кондеры блоков питания и материнок..... ну ни как не 5 рублей, а скорее от 50р в розницу (с низким ЕСР). Если брать на ибее или Али (там тоже есть оригиналы), то в 50 р уклад...
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
Alexander Procenko
01:35
>значки из девяностых останутся в прошлом Значки от 95ой до 7ки были, есть, и останутся лучшими чем это плоское говно Metro
Microsoft обновит иконки в Windows 10 — значки из девяностых останутся в прошлом
DigiMakc
01:29
Щас наши сделают смартфон на Эльбрусе!)
Критическая уязвимость в модемах Qualcomm подвергает опасности сотни миллионов Android-устройств
Сергей Боровой
01:27
стоп, а выбор то хоть английской озвучки будет надеюсь ? это же трэш
Первая Mass Effect из грядущего сборника Legendary Edition получит чудовищную озвучку «Золотого издания»
ego0550
01:26
Что будет с ценами на следующее поколение мы уже видели на примере 20 серии - цена будет как минимум на ступень выше. Фактически она уже и в 30 серии была на ступень выше, если не брать в учет обман с...
Майнинг Эфириума стал значительно прибыльнее, а доходы шахтёров за несколько дней выросли на 30%
ego0550
01:24
Только дурачки ждут эти карты, питая беспочвенные надежды, что Хуанг заботится о гей-мерах. Хуанг заботится лишь о своей прибыли, чтобы домашние пользователи не мешались на пулах проф.майнерам и те ск...
Майнинг Эфириума стал значительно прибыльнее, а доходы шахтёров за несколько дней выросли на 30%
DigiMakc
01:23
Для Интел сейчас хорошая возможность войти в рынок! ) Вот кто эфиры скупает))
Выход видеокарт Intel DG2 уже не за горами
D-IMA
01:23
Каждый год все говорят что тех процесс упёрся в стену, но вот каждый год мы продвигаемся
IBM представила 2-нм технологию изготовления чипов
pudge2009
01:20
вот посмеемся
AMD FidelityFX Super Resolution (аналог NVIDIA DLSS) выйдет уже через несколько недель — инсайд
ego0550
01:20
Т.е. банальный апскейл без какого-либо намека на ИИ обработку, даже в DirectML не смогли? Мде, очередной провал, как и с DXR.
Запуск AMD FidelityFX Super Resolution состоится в июне
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем