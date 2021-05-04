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Временная эксклюзивность Borderlands 3 обошлась Epic Games в $115 млн

А в целом договор с 2K Games обошёлся в $146 миллионов.
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Продолжаем «копаться» в документации, предоставленной Epic Games в рамках судебной тяжбы с Apple. Мы уже поняли, что Epic Games Store убыточен, будет таковым минимум до 2027 года, что подавляющее большинство пользователей заходят в магазин только ради подарочных раздач игр, и что эти самые бесплатные раздачи обходятся компании не так уж дорого, как можно себе представить.

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Теперь же черёд более интересных и влияющих на игровой «опыт» сведений — об эксклюзивных сделках. Согласно опубликованной документации, Epic Games и 2K Games заключили сделку об эксклюзивности, общая сумма которой составила $146 миллионов. Из них $115 миллионов — это только временная эксклюзивность PC-версии Borderlands 3, продлившаяся всего год и ныне также доступная в Steam.

Остальные $31 млн приходятся на обеспечение бесплатных раздач в Epic Games Store. Так, за Civilization VI компания заплатила $21 млн, а за Borderlands The Handsome Collection — $10 млн. Так что теперь у нас есть примерное понимание того, сколько Epic Games платит издателям AAA-проектов за право раздать их игры у себя в магазине.

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Важно помнить, что Epic Games работает «в долгую» — благодаря Fortnite её доходы превышают все мыслимые и немыслимые рамки (9 млрд долларов лишь за первые два года), и такой возможностью надо пользоваться, чтобы продвигать свой магазин. Пусть и пока глубоко убыточный.

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Destino
12:35
Вот! Чтобы не вгонять Epic в долги, качаю исключительно с торрента.
Стало известно, во сколько Epic Games обходятся подарочные раздачи игр в своём магазине
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