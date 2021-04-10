На фоне постоянно проводимых Epic Games в своём игровом магазине бесплатных раздач, договоров об эксклюзивности и в целом расширяющемся ассортименте товаров можно прийти к логичному выводу о том, что у сервиса всё замечательно. Но на деле Epic Games Store работает даже не «в ноль», а в убыток для своих владельцев. Об этом стало известно в рамках судебного разбирательства компании с Apple.

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Как уточнили представители Epic Games, хоть её магазин и постоянно развивается, но до сих пор не окупает вложений. Двенадцатипроцентной доли с продаж хватает, чтобы обеспечить техническую сторону Epic Games Store, но на этом всё. Конкретными цифрами Epic Games не поделилась, но они почему-то известны Apple, которая сообщила, что в 2019 году Epic Games Store наработал на 181 млн долларов убытков, в 2020-м Epic ожидала расходов приблизительно на 273 миллиона долларов, ну а в 2021-м прогнозирует остаться с магазином в минусе на $139 миллионов.

Как сообщается, для Epic Games это не трагедия; более того, компания прекрасно осознавала, что затраты на увеличение доли Epic Games Store на рынке сервисов цифровой дистрибуции будут безвозвратными. В частности, на одних только эксклюзивных сделках с разработчиками Epic Games потратила в общей сложности $330 миллионов.

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По прогнозам аналитиков Epic Games, её магазин может перестать быть убыточным и начнёт приносить прибыль не раньше, чем в 2023 году. А до тех пор он будет «дотационным», и все вложения в сервис будут делаться за счёт других источников дохода Epic Games. Каких таких источников дохода, не уточняется, но, очевидно, речь идёт о Fortnite — главной кормилице «эпиков».