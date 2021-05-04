Стало известно, во сколько Epic Games обходятся подарочные раздачи игр в своём магазине
Для большинства пользователей Epic Games Store является не более чем источником бесплатных игр: за два года геймеры уже собрали колоссальную библиотеку, состоящую исключительно из подарков. Несколько часов назад данному предположению нашлось подтверждение: по статистике из предоставленных Epic Games документов в рамках судебного разбирательства с Apple, лишь 7,13 % пользователей EGS, первой игрой на учётной записи которых стала именно подарочная, впоследствии потратились в магазине.
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Теперь же выяснилось, во сколько Epic Games обходятся договоры с издателями и разработчиками для бесплатных раздач их игр. Документ относительно старый — в нём содержится информация о раздачах с декабря 2018-го по сентябрь 2019-го — но всё равно показательный. Оказывается, за право быть розданными Epic Games платит издателям/разработчикам игр по несколько десятков/сотен тысяч долларов, причём иногда эта сумма переваливает за миллион и достигает полутора миллионов долларов.
В таблице-документе также указано количество загрузок той или иной подарочной игры и число новых учётных записей в Epic Games Store, создание которых было спровоцировано раздачами. В деле привлечения новых пользователей бесплатные раздачи действительно работают исправно, и в среднем выходит, что каждый новый пользователь обходится Epic Games всего в несколько долларов.
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К сожалению, ввиду указанного в таблице временного отрезка в неё не попали такие крупные раздачи, как Grand Theft Auto V или Civilization VI. Любопытно узнать, сколько Epic Games заплатила Rockstar и 2K Games за право раздать столь и без того популярные проекты.
Как бы то ни было, пока что магазин приносит лишь убытки, и раньше 2023 года положение дел, согласно оптимистичным прогнозам аналитиков Epic Games, не выправится. Более того, полностью отбить расходы на своё создание и продвижение и начать работать «в плюс» Epic Games Store сможет не раньше 2027 года — и то, опять же, по самым оптимистичным прогнозам.
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