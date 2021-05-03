Лишь 7 % получивших подарки пользователей Epic Games Store впоследствии купили там игру
Недавно Epic Games официально признала, что её многообещающий на бумаге магазин работает в убыток и что раньше 2023 года положение дел не выправится. Отбить все затраты на создание и поддержание магазина Epic Games планирует не раньше 2027-го, и вот, из свежей публикации, появившейся на фоне судебного разбирательства Epic Games с Apple, удалось выудить более любопытную информацию на этот счёт.
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Оказывается, лишь 7,13 % пользователей Epic Games Store, привлечённых в магазин бесплатными раздачами (проще говоря, создавших аккаунт и получивших подарок), впоследствии потратили в магазине деньги на уже платные проекты. Всего таких пользователей набралось 1,32 миллиона и, как уточняется, в среднем выручка с каждого из них составила около сорока долларов.
Впрочем, не всё столь печально, как может показаться на первый взгляд. Вышеуказанные пользователи ответственны за 33 % от выручки Epic Games Store, в то время как 66 % выручки приходятся на пользователей, первая игра в EGS у которых была именно платной. Таковых набралось 2,2 миллиона человек.
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Ранее, напомним, из той же документации выяснилось, что Dead Island 2 и следующая Saints Row с высокой долей вероятности станут эксклюзивами (пусть и временными) Epic Games Store.
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