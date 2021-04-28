Naughty Dog уже потихоньку прорабатывает сюжет следующей The Last of Us
Франшиза The Last of Us является одной из самых успешных в портфолио Sony в целом и Naughty Dog в частности: вторая часть так и вовсе удостоилась рекордного числа наград «Игра года» от различных изданий. В связи с этим логично предположить, что франшизу продолжат усердно развивать. И предположения отчасти верны: сценаристы The Last of Us Part II Нил Дракманн и Холли Гросс приняли участие в подкасте Script Apart и уточнили, что уже подготовили первые «наброски» сюжета триквела.
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Впрочем, дальше набросков дело пока не зашло: активной разработкой проекта студия не занимается, но, по словам Гросса, он надеется, что рано или поздно студия всё же возьмётся за продолжение. Задача, конечно, архисложная: разработка проекта такого уровня занимает несколько лет: между первой и второй частями The Last of Us, например, прошло семь лет.
Кроме того, с развитием франшизы разработчикам приходится начинать заданным ею правилам: если у первой части их не было вообще, то уже в сиквеле Naughty Dog следовало учитывать преемственность, которая в третьей части будет ещё более ярко выраженной.
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Как бы то ни было, сейчас, если верить слухам, коллектив Naughty Dog занят подготовкой ремейка первой части The Last of Us, а Нил Дракманн полностью вовлечён в экранизацию серии. Так что если триквел серии когда-нибудь и выйдет, то явно не в обозримой перспективе. И, возможно, даже не из-под пера нынешних сценаристов и разработчиков в целом.
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