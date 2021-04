Специализированный сайт gameawards.net, который подсчитывает количество полученных тем или иным проектом наград «Игра года», опубликовал весьма интригующую информацию о The Last of Us Part II. Оказывается, это первый игровой продукт, который одержал аж 300 побед в самой престижной номинации номинации — мы имеем дело с уникальным для игровой индустрии достижением.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Важно понимать, что gameawards.net принимает во внимание получение наград «Игра года» не только от профильных изданий, но и от крупнейших голосований от сообществ.

На втором месте по количеству наград «Игра года» расположилась The Witcher 3: Wild Hunt — у неё имеется 280 наград. Cyberpunk 2077 в десятке лучших проектов нет, а полный список 10 самых титулованных игр выглядит следующим образом:

The Last of Us Part II (2020) — 302;

The Witcher 3: Wild Hunt (2015) — 280;

God of War (2018) — 260;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) — 258;

The Last of Us (2013) — 257;

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) — 229;

Uncharted 4: A Thief's End (2016) — 188;

Red Dead Redemption 2 (2018) — 172;

Grand Theft Auto V (2013) — 163;

Dragon Age: Inquisition (2014) — 138.

реклама

Любопытно, что сразу три проекта от студии Naughty Dog присутствуют в этом списке. Ну, есть за что.