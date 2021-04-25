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The Last of Us Part II получила аж 300 наград «Игра года» — это абсолютный рекорд в индустрии

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Специализированный сайт gameawards.net, который подсчитывает количество полученных тем или иным проектом наград «Игра года», опубликовал весьма интригующую информацию о The Last of Us Part II. Оказывается, это первый игровой продукт, который одержал аж 300 побед в самой престижной номинации номинации — мы имеем дело с уникальным для игровой индустрии достижением.

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Важно понимать, что gameawards.net принимает во внимание получение наград «Игра года» не только от профильных изданий, но и от крупнейших голосований от сообществ.

На втором месте по количеству наград «Игра года» расположилась The Witcher 3: Wild Hunt — у неё имеется 280 наград. Cyberpunk 2077 в десятке лучших проектов нет, а полный список 10 самых титулованных игр выглядит следующим образом:

  • The Last of Us Part II (2020) — 302;
  • The Witcher 3: Wild Hunt (2015) — 280;
  • God of War (2018) — 260;
  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) — 258;
  • The Last of Us (2013) — 257;
  • The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) — 229;
  • Uncharted 4: A Thief's End (2016) — 188;
  • Red Dead Redemption 2 (2018) — 172;
  • Grand Theft Auto V (2013) — 163;
  • Dragon Age: Inquisition (2014) — 138.

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Любопытно, что сразу три проекта от студии Naughty Dog присутствуют в этом списке. Ну, есть за что.

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sony naughty dog the last of us part ii
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