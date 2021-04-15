Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

СМИ: Sony собирается выпустить ремейк The Last of Us в комплекте с PS5-версией второй части

Потому что разработчики просиживают штаны, а безделье доход не приносит.
6
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT

На прошлой неделе из материала журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера о состоянии дел во внутренних студиях Sony стало известно, что компания сделала ставку на AAA-блокбастеры и, в частности, намеревается по полной программе использовать популярную ныне франшизу The Last of Us, выпустив ремейк её первой части.

реклама

анонсы и реклама
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке

Теперь же Шрайер принял участие в подкасте MinnMax Show, в котором поделился дополнительными сведениями о ремейке. Насколько известно Шрайеру, многие сотрудники Naughty Dog сидели без дела, пока студия прорабатывала идеи для своих будущих проектов. Просиживающие штаны сотрудники прибыль не приносят, а зарплату требуют, поэтому руководство компании решило направить бездействующие ресурсы студии на производство ремейка. Идея Naughty Dog заключается в том, чтобы доработать The Last of Us до уровня второй части: например, довести до ума боевую систему.

Ремейк будет, по большей части, техническим и геймплейным: сюжет менять не будут. По крайней мере, такой вывод напрашивается из предоставленной Шрайером информации о том, что никакие новые реплики и диалоги Naughty Dog записывать не собирается и оставит их без изменений.

реклама

По замыслу Naughty Dog, ремейк The Last of Us будет поставляться в комплекте с версией второй части для PlayStation 5. Но никакими сроками Шрайер пока не поделился.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony naughty dog the last of us part ii the last of us
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Steam проходит распродажа шутеров от Electronic Arts — скидки достигают 75 %
+
СМИ: Sony собирается выпустить ремейк The Last of Us в комплекте с PS5-версией второй части
6
Космическая стратегия Stellaris получила крупное дополнение Nemesis
+
Авторы популярного «пиратского» экшена Sea of Thieves рассказали о сюрпризах второго сезона
+
Мероприятие Ubisoft Forward пройдёт 12 июня в рамках E3 2021
+
Для Wasteland 3 анонсировано первое сюжетное дополнение — The Battle of Steeldawn
+
Голова раскалывается: свежий геймплейный трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 78
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 304
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 176
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
67
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
68
Солнечные бури могут быть причиной сбоев или поломок электроники на Земле
64
Сборка мощного игрового компьютера по цене автомобиля в 2021 году
43
Апрельская распродажа – ключ на Windows 10 Pro за $7,45

Сейчас обсуждают

REY_B_
22:29
"Хорошие"... Особенно после того как высохнут в камень.
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
Чай с лимончиком
22:29
Спасибо, тут выкладываться будете?
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
Чай с лимончиком
22:29
Вы о чём? Человек, если мне память не изменяет, уже давно планировал сделать сравнительный тест MX-4 и MX-5, я уточнил, когда примерно ожидать.
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
Денис Алексеев
22:29
красной не видел. розовая подойдет ? ))
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
Денис Алексеев
22:28
так и не будут ведь. целовать-то )
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
Snoopy
22:27
Как сказал один мудрец - шо то ... , шо это ...
Cyberica - новая игра в стиле киберпанк
darkshich
22:27
>лучшую игру во вселенной Чужих они все дно.
Epic Games Store раздаст лучшую игру во вселенной Чужих и РПГ с элементами карточной коллекционки
Денис Алексеев
22:27
Оформляю, ближе к выходным.
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
Snoopy
22:26
2.5 доллара в сутки, до чего людей довели
Майнеры обманом выманивают у геймеров видеокарты Radeon RX 580, меняя их на GeForce GTX 1050 Ti
REY_B_
22:26
Ну так не все толерасты. И целовать в засос всё подставляемое, не обязаны.
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем