СМИ: Sony собирается выпустить ремейк The Last of Us в комплекте с PS5-версией второй части
На прошлой неделе из материала журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера о состоянии дел во внутренних студиях Sony стало известно, что компания сделала ставку на AAA-блокбастеры и, в частности, намеревается по полной программе использовать популярную ныне франшизу The Last of Us, выпустив ремейк её первой части.
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Теперь же Шрайер принял участие в подкасте MinnMax Show, в котором поделился дополнительными сведениями о ремейке. Насколько известно Шрайеру, многие сотрудники Naughty Dog сидели без дела, пока студия прорабатывала идеи для своих будущих проектов. Просиживающие штаны сотрудники прибыль не приносят, а зарплату требуют, поэтому руководство компании решило направить бездействующие ресурсы студии на производство ремейка. Идея Naughty Dog заключается в том, чтобы доработать The Last of Us до уровня второй части: например, довести до ума боевую систему.
Ремейк будет, по большей части, техническим и геймплейным: сюжет менять не будут. По крайней мере, такой вывод напрашивается из предоставленной Шрайером информации о том, что никакие новые реплики и диалоги Naughty Dog записывать не собирается и оставит их без изменений.
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По замыслу Naughty Dog, ремейк The Last of Us будет поставляться в комплекте с версией второй части для PlayStation 5. Но никакими сроками Шрайер пока не поделился.
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