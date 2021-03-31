Стоимость акций CD Projekt упала до уровня двухлетней давности
Вчера вечером группа компаний CD Projekt, в состав которой входит и всемирно известная студия с постфиксом RED, объявила о начале новой стратегии своего развития, покупке канадской студии Digital Scapes, а также об отмене сетевого проекта по Cyberpunk 2077. Естественно, рынок ценных бумаг не мог не отреагировать на эти заявления, однако вместо роста произошло обратное — снижение стоимости акций CD Projekt.
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Сегодня на дневных торгах стоимость акций польской компании опустилась до 190,5 польских злотых за штуку. Столь дёшево ценные бумаги CD Projekt не оценивались с начала марта 2019 года, когда их стоимость составляла 193 злотых за штуку.
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Напомним, что вчера CD Projekt объявила о начале с 2022 года параллельной разработки игр, постепенном уходе в «онлайн», выходе на новые платформы, смешении жанров и смене PR-политики, в результате чего новинки компании впредь будут анонсироваться за несколько месяцев до их релиза.
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