CD Projekt приобрела помогавшую с оптимизацией Cyberpunk 2077 студию Digital Scapes
Вчера, 29 марта, CD Projekt RED подписала договор о покупке канадской студии Digital Scapes. Последняя теперь будет называться CD Projekt RED Vancouver, эта студия тесно сотрудничала с польской CD Projekt ещё с 2018 года. В частности, канадцы отвечали за оптимизацию и доводку отдельных механик Cyberpunk 2077 — руководители CD Projekt очень довольны фактом сотрудничества с Digital Scapes, называя их «доверенными партнёрами».
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После присоединения к «лагерю красных» новоявленную CD Projekt Vancouver укрупнят и расширят по всем фронтам, превратив тем самым в полноценное подразделение в Канаде.
Технический директор CD Projekt RED Павел Заводный убеждён, что сотрудники новой студии окажут неоценимую помощь в работе не только над новыми проектами, но и в совершенствовании уже созданных технологий.
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Сама Digital Scapes была основана в 2012 году выходцами из Bioware и Relic. В числе разработчиков-основателей числятся люди, которые успели в своё время поработать над проектами серии Company of Heroes и Mass Effect.
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