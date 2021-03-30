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Параллельная разработка и упор на онлайн: CD Projekt поделилась планом развития своей деятельности

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CD Projekt RED опубликовала сегодня, 30 марта, большой план по грядущим изменениям в студии, которые должны произойти с ней в ближайшее время. Ситуация с проблемным релизом Cyberpunk 2077 заставила руководство пересмотреть подходы к работе всей компании, это максимально подробно разложено в новом ролике на YouTube.

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Видоизменённая стратегия работы называется RED 2.0 — она предопределит дальнейшее развитие компании по трём основным направлениям:

  • поддержка игровых серий Cyberpunk 2077 и The Witcher;
  • поддержка сервиса GOG Galaxy и его сообщества;
  • реструктуризация команды для лучшего соответствия новым подходам в разработке.

Со списком запланированных работ по Cyberpunk 2077 и The Witcher никаких сюрпризов быть пока не может: студия действительно планирует и дальше развивать этот «сладкий дуэт» раскрученных брендов польского игропрома. Прежде всего, с 2022 года компания CD Projekt RED перестраивается на параллельное производство сразу двух AAA-игр по обеим сериям.

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К тому же, авторы планируют завлекать новую аудиторию посредством запуска различных побочных проектов самой разной направленности — от мобильных игр и сериалов до сувенирной продукции и партнёрских акций. Конкретно по нынешнему году план по контенту, напрямую связанному с Cyberpunk 2077 и The Witcher, уже опубликован.

В случае с Cyberpunk 2077 нас ждут новые патчи, бесплатные DLC и «некстген»-обновление для PlayStation 5 с Xbox Series X|S — всё это должно появиться до конца 2021 года.

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По The Witcher в 2021 году мы готовимся встречать AR-игру Monster Slayer, «некстген»-обновление The Witcher 3 для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также контент для карточной игры «ГВИНТ».

CD Projekt RED дала понять, что в её новых AAA-проектах отныне всегда будет присутствовать онлайн-компонент, но от упора на сюжет с уникальным опытом одиночного прохождения никто отказываться не будет. Для поддержки «онлайна» в новых играх поляки собираются выстроить собственную инфраструктуру, нативную поддержку которой пропишут для движка REDengine. А вот на сервис GOG Galaxy разработчики возлагают особые надежды, они продолжат «лепить» из него эдакий хаб — площадку для активного сообщества пользователей.

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Масштабная пиар-кампания Cyberpunk 2077, очернённая проблемным релизом, заставила CD Projekt RED полностью пересмотреть методы продвижения своих продуктов. Поляки собираются перенять опыт Bethesda: анонс незадолго до релиза, демонстрация реальных наработок (больше никаких позорных роликов с «концептами геймплея»), а также обязательный предрелизный показ игры на всех заявленных для неё платформах.

Руководство CD Projekt RED не побоялось даже затронуть тему отношений внутри коллектива. Технический директор Павел Заводный заверил, что менеджмент студии предпринимает сейчас все возможные шаги для улучшения рабочей атмосферы, обеспечивая сотрудникам максимально комфортные условия работы. Это особенно важно сделать перед запуском параллельной разработки двух AAA-проектов в будущем году — ещё одна волна жалоб на «кранчи» может крайне пагубно сказаться на и без того пошатнувшейся репутации CD Projekt RED.

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cd projekt red cyberpunk 2077 the witcher
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