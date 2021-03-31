Как мы знаем, ситуация с неоднозначным релизом Cyberpunk 2077 заставила CD Projekt RED пересмотреть многие свои планы. О новой стратегии развития студии мы рассказывали вам вчера, там же была информация о вживлении онлайн-компонента во всех новые игры поляков. Параллельно с этим выяснилось, что CD Projekt RED отменила разработку отдельной мультиплеерной игры по Cyberpunk 2077, которая была анонсирована ещё в 2019 году. Генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньский вскользь упомянул об этом в рамках разговора об основных принципах стратегии RED 2.0.

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У студии действительно находился в разработке ещё один проект во вселенной Cyberpunk 2077, целиком и полностью «заточенный» под мультиплеер, но доводить дело до релиза теперь точно никто не будет. Руководство CD Projekt решило действовать более комплексно, поэтому сетевой компонент совершенно точно предстанет перед нами в новой большой игре по этой серии.

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Остаются ли надежды на появление мультиплеера в Cyberpunk 2077 — сказать трудно. Прибавление условной Cyberpunk Online к «сингловой» части, как это принято у той же Rockstar, вполне бы вписалось в правила стратегии RED 2.0. Только вот в ближайшие месяцы полякам нужно будет заниматься DLC для оригинальной игры (как бесплатными, так и платными), а этот процесс совершенно точно растянется до середины-конца следующего года.