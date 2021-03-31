Как всем хорошо известно, наибольший удар Cyberpunk 2077 получила от сообщества игроков на консолях. На приставках, особенно прошлого поколения, игра работала столь из рук вон плохо, что Sony практически сразу сняла проект с продажи в своём магазине и возвращать его туда, судя по всему, совсем не торопится.

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На днях состоялся релиз циклопического по своим размерам и количеству правок, улучшений и изменений обновления 1.2, и, похоже, оно прибавило CD Projekt RED уверенности в том, что Cyberpunk 2077 скоро вернётся в PlayStation Store. Как пояснил исполнительный директор группы CD Projekt Михаил Новаковский, каждое из обновлений приближает компанию к возвращению Cyberpunk 2077 в продажу в PS Store, но окончательное слово, естественно, остаётся за Sony.

Пользуясь случаем, напомним, что вчера стало известно о покупке CD Projekt канадской студии Digital Scapes, помогавшей CD Projekt RED (только не смейтесь) с оптимизацией Cyberpunk 2077. Кроме того, вчера CD Projekt опубликовала обновлённый план своего развития, согласно которому, с 2022 года компания будет трудиться над несколькими проектами параллельно, смешивать жанры в своих будущих играх, а также делать упор на онлайн и новые для себя платформы.

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К слову, CD Projekt осознала ошибку с предпродажной подготовкой Cyberpunk 2077, в результате которой у сообщества были слишком сильно завышены ожидания от проекта, поэтому в дальнейшем будет анонсировать свои новинки за несколько месяцев до их релиза. В общем, становится полномасштабной AAA-студией с соответствующими замашками и привычками.