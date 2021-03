Electronic Arts опубликовала релизный трейлер приключенческой игры It Takes Two, рассчитанной исключительно на кооперативное прохождение. Напомним, за разработку данного проекта отвечает студия Hazelight Studios, которую вы должны знать по другому кооперативному проекту — A Way Out.

It Takes Two доступна на PC а также на консолях прошлого и нынешнего поколения. Разработчики игры понимают, что покупать две копии для совместного онлайн-прохождения было бы накладно, поэтому достаточно купить проект один раз и, что называется, поделиться с другом. It Takes Two была достаточно тепло принята публикой, отзывы от прессы начали выходить ещё два дня назад.

Журналисты остались в восторге от визуальной части, грамотной работы художников, а также похвалили девелоперов за творческий подход к проектированию игровых заданий и, в частности, головоломок, коих в It Takes Two предостаточно. Также рецензенты похвалили разработчиков за смелость: не каждый современный разработчик готов пойти на риск и на протяжении всей игры обеспечивать появление новых геймплейных элементов, при этом не повторяя уже встречавшиеся из них.

А вот сюжетная часть в It Takes Two понравилась уже меньшему числу журналистов, но на общей благоприятной картине это сказалось слабо. Тот же агрегатор Metacritic демонстрирует прямо сейчас аж 90 процентов рейтинга на основании 27 рецензий.