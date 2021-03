Всего два дня осталось до выхода кооперативной головоломки It Takes Two от создателей совместного побега из тюрьмы A Way Out, поэтому сегодня словно грибы после летнего дождя начали множиться рецензии от профессиональных обозревателей. Судя по первым оценкам, игра удалась: страничка It Takes Two на Metacritic встречает нас убедительными 90 баллами из 100 возможных и хвалебными отзывами.

Журналисты остались в восторге от визуальной части, грамотной работы художников, а также похвалили девелоперов за творческий подход к проектированию игровых заданий и, в частности, головоломок, коих в It Takes Two предостаточно. Также рецензенты похвалили разработчиков за смелость: не каждый современный разработчик готов пойти на риск и на протяжении всей игры обеспечивать появление новых геймплейных элементов, при этом не повторяя уже встречавшиеся из них.

Что подкачало — так это сюжетная составляющая. По словам рецензентов, не ждите от местного повествования ничего выдающегося. Впрочем, внимания It Takes Two заслуживает и без шекспировских сюжетов.

Релиз состоится в пятницу, 26 марта, на всех актуальных платформах. Тогда же узнаем, что думают о проекте простые игроки, что в большинстве случаев гораздо важнее мнений журналистов.