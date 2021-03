На днях первой игре в ставшей уже культовой франшизе Serious Sam исполнилось ровно 20 лет. Возраст немаленький — можно сказать, даже почтенный в реалиях игровой индустрии. Разработчики из Croteam решили отметить данное знаменательное событие, вспомнив о Serious Sam 2 и Serious Sam 4.

Оба проекта получили обновления, но основная часть заметки будет посвящена Serious Sam 2 — её обновили сильнее, да и время, минувшее с момента выхода последнего обновления для неё (более пятнадцати лет), лучше отражает значимость события. Как пишут сами разработчики, игроки наверняка не ожидали, что Croteam спустя «пять миллиардов лет» вспомнит о Serious Sam 2. Благодарить за это следует Натана Брауна, одного из давних сотрудников Croteam, предложившего подготовить соответствующее обновление к 20-летию серии.

Итак, свежее обновление Serious Sam 2 идёт под номером версии 2.90 и добавляет в игру два новых вида оружия — BeamGun и Flame-Thrower (лучевое оружие и огнемёт соответственно). Также в обновлении игроков ждут двенадцать новых карт, возможность брать оружие сразу в обе руки, осуществлять «рокетджампы», бегать «спринтом», а также активировать множитель врагов в одиночной и совместной играх.

Serious Sam 4 тоже обновили, но уже значительно скромнее, добавив редактор и внедрив в игру поддержку «Мастерской» Steam, то есть, обеспечив игрокам более удобную публикацию и использование пользовательских модов.

Наконец, в Steam проходит распродажа игр серии Serious Sam с огромными скидками. Serious Sam 3, например, можно урвать всего за 59 рублей, или с 90-процентной скидкой. Акция завершится уже в пятницу, 26 марта, так что имеет смысл поторопиться.