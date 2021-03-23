То, что Cyberpunk 2077 потеряла актуальность уже спустя пару месяцев после выхода, не является ни для кого секретом: в один прекрасный день от её «онлайна» не осталось и следа, а игроки вернулись в мир The Witcher 3 Wild Hunt. Теперь подтвердить пользовательские догадки решила аналитическая фирма M Science, по подсчётам которой, всего за два пострелизных месяца продажи Cyberpunk 2077 резко рухнули, и уже в феврале составили всего 1 % от релизного значения.

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Для сравнения динамики продаж аналитики приводят в пример Assassin’s Creed Valhalla и Call of Duty Black Ops Cold War. Продажи первой за первый после релиза месяц сократились до 35 % от релизного значения, а за второй месяц — до 15 %. У Call of Duty Black Ops Cold War всё ещё оптимистичнее: сокращение до 50 % и 27 % за первый и второй пострелизные месяцы соответственно.

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Учитывая, что на старте количество продаж Cyberpunk 2077 превысило 13 миллионов копий, падение до 1 % от этого показателя можно с чистой совестью назвать катастрофой. Также стоит отметить, что многие аналитики предрекали Cyberpunk 2077 продажи не меньше 30 миллионов копий за первый год. Похоже, кому-то придётся серьёзно скорректировать свои прогнозы. Единственная надежда сейчас на полноценные «некстгенные» версии Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 и Xbox Series, которые пусть и ненадолго, но могут подстегнуть продажи проекта.

В связи с этим не стоит удивляться тому, что на Cyberpunk 2077 уже действует 20-процентная скидка, а из студии-разработчика ушёл ведущий дизайнер игрового процесса проекта.