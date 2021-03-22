Запах весны донёсся и до штаб-квартиры CD Projekt, а это значит, что компания приступила к сезонной распродаже в своём сервисе GOG. Распродажа на этот раз огромная: в ней принимают участие более трёх тысяч игр и дополнений, скидки на которые достигают 92 %. Кроме того, в GOG в рамках этой распродажи впервые можно будет приобрести Cyberpunk 2077 со скидкой в 20 %, или за 1 599 рублей.

реклама

анонсы и реклама Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

По традиции, перечислим несколько наиболее интересных предложений:

Cyberpunk 2077 за 1 599 рублей (скидка 20 %);

Hellblade Senua’s Sacrifice за 199 рублей (скидка 79 %);

The Witcher 3 Wild Hunt GotY за 309 рублей (скидка 79 %);

Heroes of Might and Magic III Complete за 59 рублей (скидка 90 %);

XCOM 2 за 139 рублей (скидка 92 %).

Распродажа продлится ещё две недели — до 5 апреля.