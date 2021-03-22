В GOG началась крупная весенняя распродажа, в рамках которой Cyberpunk 2077 можно купить со скидкой в 20 %
Запах весны донёсся и до штаб-квартиры CD Projekt, а это значит, что компания приступила к сезонной распродаже в своём сервисе GOG. Распродажа на этот раз огромная: в ней принимают участие более трёх тысяч игр и дополнений, скидки на которые достигают 92 %. Кроме того, в GOG в рамках этой распродажи впервые можно будет приобрести Cyberpunk 2077 со скидкой в 20 %, или за 1 599 рублей.
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По традиции, перечислим несколько наиболее интересных предложений:
- Cyberpunk 2077 за 1 599 рублей (скидка 20 %);
- Hellblade Senua’s Sacrifice за 199 рублей (скидка 79 %);
- The Witcher 3 Wild Hunt GotY за 309 рублей (скидка 79 %);
- Heroes of Might and Magic III Complete за 59 рублей (скидка 90 %);
- XCOM 2 за 139 рублей (скидка 92 %).
Распродажа продлится ещё две недели — до 5 апреля.
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